Директора чебаркульского МУПа отправили за решетку

Публикации за 23.12.16

В Чебаркуле директор теплового МУПа отправили в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», два дня назад в отношении руководителя муниципального унитарного предприятия «Теплоком» и представителя коммерческой организации были возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток соответственно.

По версии следствия, в течение 2015 года главный инженер МУПа, впоследствии ставший директором, получил более 200 тысяч рублей от поставщиков угля. В обмен сотрудник предприятия закрывал глаза на то, что объем поставленного топлива, был меньше чем указано в муниципальном контракте.

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Следователь ходатайствовал об избрании меры в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста. Прокуратура его поддержала.

Учитывая тяжесть содеянного, а также то, что мужчина может продолжить заниматься преступной деятельностью, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Челябинск, Юлия Малецкая

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