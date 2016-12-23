В южноуральских больницах и соцучреждениях объявили карантин по гриппу

Публикации за 23.12.16

В больницах и учреждениях соцзащиты Челябинской области введен карантин по гриппу.

Как сообщили агентству «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, главный санитарный врач Южного Урала Анатолий Семенов подписал постановление «О введении карантинных мероприятий по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты Челябинской области».

Согласно документу, карантин действует с 23 декабря до особого распоряжения. Медикам предписывается при регистрации тяжелых и осложненных случаев гриппа, случаев смерти больных с подозрением на грипп, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев) незамедлительно информировать надзорное ведомство. Кроме того, в случае групповой заболеваемости больницы будут закрыты для посещений и новых пациентов на 7 дней.

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Руководителям учреждений социальной защиты поручено задействовать планы по предупреждению гриппа.

Министерству образования Челябинской области главный санитарный врач приказывает усилить контроль за реализацией профилактических мероприятий.

Руководители образовательных учреждений обязаны организовать обязательный осмотр детей («утренний фильтр») перед началом занятий и культурно-массовых мероприятий, при выявлении учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ «обеспечить их немедленную изоляцию», усилить дезинфекционный режим, режим проветривания и обеззараживания в помещениях, обеспечить поддержание надлежащей температуры в школах и детских садах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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