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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Турагентство оставило челябинских врачей без отдыха в Крыму

Турагентство оставило челябинских врачей без отдыха в Крыму

Челябинские врачи и их семьи остались без отдыха в Крыму по вине турфирмы.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры области, профсоюзная организация ОКБ №3 договорилась с туристической фирмой ООО «Викир и К» об организации отдыха в Крыму. Председатель профкома передала документы и деньги сотрудникам компании.

В итоге часть клиентов, приехав в Крым, оказались предоставлены сами себе: турагентство не позаботилось об оплате гостиницы, ни о решении других вопросов, связанных с организацией отдыха. Другие же челябинцы не получили ни путевок, ни билетов.

В ходе проверки было установлено, что руководитель ООО «Викир и К», получив средства от клиентов, не оплатил их отдых. Пострадало 5 семей сотрудников ОКБ №3, общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Однако, проведя проверку, отделение ОЭБ и ПК УМВД по Челябинску отказало в возбуждении уголовного дела. Прокурор Калининского района признал это постановление незаконным.

Требования прокурора удовлетворены, органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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