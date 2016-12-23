NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 23.12.16

Мегагороскоп: мобильные тренды для Козерогов

Мегагороскоп: мобильные тренды для Козерогов

Компания «Мегафон» составила новогодний гороскоп для «мобильных» Козерогов.

Среди уральских абонентов «Мегафона» Козерогов больше всего – свыше полумиллиона. В суровом декабре этот решительный, независимый и «продвинутый» знак Зодиака вступает в свои права.

«Козероги – первый гороскопический знак наших абонентов, у которых среди гаджетов в лидерах сразу несколько нестареющих моделей iPhone. Абоненты-Козероги активно переходят и в сеть LTE – сегодня более 100 тысяч владельцев смартфонов отдают предпочтения девайсам с поддержкой сети четвертого поколения. И это не удивительно, ведь в уходящем году на карте связи «МегаФона» появились сотни объектов 4G, впервые высокоскоростной интернет смогли оценить жители порядка 55 населенных пунктов, где проживает более 1,5 миллионов человек», – говорит Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Мегафон» на Урале.

Подробнее о других трендах, свойственный Козерогам, проживающим на Урале, – в нашем МегаГороскопе:

Новый День: Мегагороскоп: мобильные тренды для Козерогов

Челябинск, Лилия Грамберг

Челябинск. Другие новости 23.12.16

На ММК произошел крупный пожар. / Южноуралец, задавивший насмерть подростка и его друга, получил почти 6 лет колонии. / Турагентство оставило челябинских врачей без отдыха в Крыму.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter