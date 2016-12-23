Мегагороскоп: мобильные тренды для Козерогов

Публикации за 23.12.16

Компания «Мегафон» составила новогодний гороскоп для «мобильных» Козерогов.

Среди уральских абонентов «Мегафона» Козерогов больше всего – свыше полумиллиона. В суровом декабре этот решительный, независимый и «продвинутый» знак Зодиака вступает в свои права.

«Козероги – первый гороскопический знак наших абонентов, у которых среди гаджетов в лидерах сразу несколько нестареющих моделей iPhone. Абоненты-Козероги активно переходят и в сеть LTE – сегодня более 100 тысяч владельцев смартфонов отдают предпочтения девайсам с поддержкой сети четвертого поколения. И это не удивительно, ведь в уходящем году на карте связи «МегаФона» появились сотни объектов 4G, впервые высокоскоростной интернет смогли оценить жители порядка 55 населенных пунктов, где проживает более 1,5 миллионов человек», – говорит Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «Мегафон» на Урале.

Подробнее о других трендах, свойственный Козерогам, проживающим на Урале, – в нашем МегаГороскопе:

Челябинск, Лилия Грамберг

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