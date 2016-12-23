Преждевременные каникулы: в Магнитогорске все школы закрывают на карантин, в Копейске – почти треть

Публикации за 23.12.16

Школы Магнитогорска и Копейска закрываются на карантин по гриппу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня оперативный штаб по профилактике гриппа и ОРВИ в Магнитогорске принял решение об отмене занятий с 26 декабря во всех школах города, а также в учреждениях дополнительного образования

Карантин будет действовать до 31 декабря 2016 года включительно. Напомним, с 1 января начинаются традиционные зимние каникулы.

Кроме того, по решению Копейского оперативного штаба по борьбе с гриппом и ОРВИ, с 26 декабря карантин вводится в 7 школах города: №4, №6, №9, №15, №42, №43, №45. Только за последние 3 дня за помощью к врачу обратились 1 тысяча 173 юных горожан.

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Напомним, карантинные мероприятия введены в больницах и учреждениях социальной защиты населения Челябинской области. Соответствующий документ главный врач региона Анатолий Семенов подписал 22 декабря. Карантин действует с 23 декабря до особого распоряжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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