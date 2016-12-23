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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Челябинские общежития, жильцы которых объявили голодовку, проверит прокуратура

Челябинские общежития, жильцы которых объявили голодовку, проверит прокуратура

Прокуратура Челябинска организовала проверку трех общежитий, жильцы которых объявили голодовку.

Напомним, голодающие добиваются права приватизировать помещения, в которых они живут. Однако власти региона уже более 10 лет противятся этому, объясняя свою позицию опасениями, что это может нарушить права сотрудников областных учреждений, так же живущих в стенах этих общежитий.

Как сообщили агентству , представители прокуратуры встретились с голодающими, составили реестр требующих передать служебные жилые помещения в собственность. Людям сообщили, что в соответствии с действующим федеральным законодательством они вправе обратиться для рассмотрения вопросов о заключении договора найма и передаче в собственность жилых помещений к собственнику зданий – в министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.

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В свою очередь, голодающие челябинцы пожаловались на низкую температуру в помещениях общежитий и другие нарушения. В связи с этим прокуратура города совместно со специалистами контрольных органов начала проверку исполнения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле органов прокуратуры, подчеркивает пресс-служба ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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