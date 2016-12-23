Челябинские общежития, жильцы которых объявили голодовку, проверит прокуратура

Публикации за 23.12.16

Прокуратура Челябинска организовала проверку трех общежитий, жильцы которых объявили голодовку.

Напомним, голодающие добиваются права приватизировать помещения, в которых они живут. Однако власти региона уже более 10 лет противятся этому, объясняя свою позицию опасениями, что это может нарушить права сотрудников областных учреждений, так же живущих в стенах этих общежитий.

Как сообщили агентству «Новый День», представители прокуратуры встретились с голодающими, составили реестр требующих передать служебные жилые помещения в собственность. Людям сообщили, что в соответствии с действующим федеральным законодательством они вправе обратиться для рассмотрения вопросов о заключении договора найма и передаче в собственность жилых помещений к собственнику зданий – в министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области.

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В свою очередь, голодающие челябинцы пожаловались на низкую температуру в помещениях общежитий и другие нарушения. В связи с этим прокуратура города совместно со специалистами контрольных органов начала проверку исполнения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле органов прокуратуры, подчеркивает пресс-служба ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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