Герои больше не нужны: ученика кыштымской школы, спасшего утопающего, могут выслать из России

Публикации за 23.12.16

Семья школьника из Кыштыма, получившего от МЧС медаль за спасение утопающих, 15 лет не может получить российское гражданство.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 16-летний Шукуруллои Гиёсзода стал знаменитостью год назад, когда вытащил работника Кыштымского радиозавода из ледяной воды.

В тот день подросток шел с занятий домой и услышал крики о помощи. Бросившись на крик, юноша увидел мужчину, барахтавшегося в проруби. Школьник не растерялся, подобрался к тонущему поближе, протянул ему палку и вытащил на поверхность. За мужественный поступок мальчик был награжден медалью МЧС России «За спасение утопающих на водах» и на некоторое время стал звездой СМИ.

Тогда-то и стало известно о проблеме семьи, воспитавшей отважного школьника. Семейство Гиёсовых приехало из Таджикистана 16 лет назад, но до сих пор живет без российского гражданства. На волне публикаций и награждений помочь решить эту проблему пообещала администрация Кыштыма. Однако обещания остались обещаниями: семье даже не смогли продлить временную регистрацию. В местном отделе Федеральной миграционной службы объяснили чиновникам, что квот на временное проживание почти втрое меньше, чем принятых заявлений. При этом первоочередным правом на их получение пользуются те иностранные семьи, где хотя бы один из членов является гражданином России или имеет здесь недвижимость.

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Несколько недель назад родители Шукуроллои уехали в Таджикистан, так как у них истек срок действия временной регистрации. Через три месяца они намерены вернуться в страну и в очередной раз пройти недешевую процедуру получения временной регистрации. Но перспектив получения российского гражданства это не приближает. В миграционной службе заявляют, что по-человечески им жаль семью, но сделать они ничего не могут. «С точки зрения миграционного законодательства к ним много вопросов, – рассказала одна из сотрудниц, не уточняя, каковы эти вопросы. – Мамазоир Гиёсов (отец школьника) живет в России 16 лет. За это время пять раз уже можно было получить гражданство. Что касается его детей, которые не выехали на Родину и продолжают находиться в Кыштыме, то мы должны были бы их депортировать, но, как я уже сказала, просто жалко. Я думаю, что этой семье вообще вряд ли удастся получить российское гражданство. Тем более что с каждым годом квоты на временное проживание иностранцев сокращают. Если на 2016 год Челябинской области было выделено 1 тысяча 900 таких квот, то на 2017-й – 1 тысяча 500. И тенденция к их уменьшению сохранится».

О поступке юноши и награде МЧС в миграционной службе знают. Но, как объяснили классной руководительнице мальчика еще год назад, спасение утопающего не является основанием для первоочередного прохождения процедуры оформления гражданства. «Мне обидно и непонятно, почему звезда Голливуда Стивен Сигал, следом за французским актером Жераром Депардье, одним щелчком пальцев получил российский паспорт, а подросток, совершивший подвиг, вынужден по-прежнему находиться на территории России вне закона?», – восклицает учитель Валентина Голованова. Но что делать – женщина не знает. На чиновников же больше не надеется.

Кстати, помочь семье мальчика в получении гражданства обещали и в региональном министерстве образования и науки. Но, видимо, забыли, предполагает «Кыштымский рабочий».

Челябинск, Виктор Елисеев

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