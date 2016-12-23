С сервисными компаниями, поделившими школы и детсады Челябинска, разберется полиция

Публикации за 23.12.16

С сервисными компаниями, поделившими между собой образовательные учреждения Челябинска, займется полиция.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольный орган признал сговор в действиях трех организаций, обслуживающих инженерные сети и электрические установки в муниципальных образовательных учреждениях областного центра.

Совокупный доход участников созданного картеля составил более 100 миллионов рублей за 15 месяцев, отметили в УФАС. В связи с крупным размером дохода дело готовится для передачи в правоохранительные органы для изучения действий компаний на соответствие требованиям Уголовного кодекса РФ.

Антимонопольная служба установила, что ООО «Мастер-Сервис», ООО «Мастер-Комфорт» и ООО «Гарант», оказывающие услуги по эксплуатации электрических установок, а также техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей, распределили между собой по территориальному признаку 400 из 461 образовательных учреждения Челябинска. При этом контракты с ними заключали без проведения конкурсных процедур, так что другие компании, оказывающие аналогичные услуги, а их в городе более 20, фактически не могли предложить свои услуги школам и детсадам.

Челябинское УФАС также установило, что коммерческие предложения для учреждений, находящихся на «подведомственной» компании территории, отличались в меньшую сторону от предложений для организаций, расположенных за ее пределами и соответственно вне ее интересов. При этом все три фирмы заключали договоры с заранее выбранными ими по территориальному критерию учреждениями по одинаковым ценам.

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Кроме того, во время проведения выездных внеплановых проверок сотрудники антимонопольной службы в кабинете директора одной из фирм обнаружили юридические документы, принадлежащие его компании и ее «конкурентам», а на деле – участникам картеля. Также компании использовали единый телефонный номер для приема заявок от образовательных организаций.

Челябинское УФАС России признало подрядные организации виновными в создании картеля, а материалы проверки отправили в полицию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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