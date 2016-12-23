Челябинский детсад, где детей кормили червивой едой, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Прокуратура отчиталась об итогах проверки дошкольного учреждения, где детей кормили испортившимися продуктами.
Как уже сообщал «Новый День», скандал в дошкольном учреждении №370 Тракторозаводского района разгорелся в конце октября после жалоб челябинцев на то, что их детям в детском саду подают супы и каши с червями.
О происходящем в пищеблоке дошкольного учреждения родителям поведала воспитатель младшей группы. После публикации фотографий кишащего личинками супа в соцсети, педагога уволили.
По факту ненадлежащего питания малышей прокуратура организовала проверку. Ранее сообщалось, что заведующей дошкольным учреждением сделали выговор.
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Сейчас пресс-служба прокуратура Челябинской области отчиталась об окончательных итогах проверки.
Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей привлечены к административной ответственности юридическое лицо, заведующая и медицинская сестра детсада.
Дошкольное учреждение оштрафовано на 30 тысяч рублей, руководитель и медик – на 3 тысячи каждая.
Также, кроме заведующей выговор получили кладовщик детсада. А повар и шеф-повар освобождены от занимаемых должностей.
Напомним, родители детсадовцев требовали уволить заведующую, как непосредственную виновницу творящегося в учреждении безобразия.
Челябинск, Юлия Малецкая
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