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Челябинск

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Публикации за 23.12.16

Челябинский детсад, где детей кормили червивой едой, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Челябинский детсад, где детей кормили червивой едой, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Прокуратура отчиталась об итогах проверки дошкольного учреждения, где детей кормили испортившимися продуктами.

Как уже сообщал , скандал в дошкольном учреждении №370 Тракторозаводского района разгорелся в конце октября после жалоб челябинцев на то, что их детям в детском саду подают супы и каши с червями.

О происходящем в пищеблоке дошкольного учреждения родителям поведала воспитатель младшей группы. После публикации фотографий кишащего личинками супа в соцсети, педагога уволили.

По факту ненадлежащего питания малышей прокуратура организовала проверку. Ранее сообщалось, что заведующей дошкольным учреждением сделали выговор.

«Новый День – Челябинск» , и

Сейчас пресс-служба прокуратура Челябинской области отчиталась об окончательных итогах проверки.

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей привлечены к административной ответственности юридическое лицо, заведующая и медицинская сестра детсада.

Дошкольное учреждение оштрафовано на 30 тысяч рублей, руководитель и медик – на 3 тысячи каждая.

Также, кроме заведующей выговор получили кладовщик детсада. А повар и шеф-повар освобождены от занимаемых должностей.

Напомним, родители детсадовцев требовали уволить заведующую, как непосредственную виновницу творящегося в учреждении безобразия.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.12.16

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