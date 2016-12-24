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Челябинск

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Публикации за 24.12.16

На южноуральской трассе ВАЗ влетел в большегруз, двое погибли

На южноуральской трассе ВАЗ влетел в большегруз, двое погибли

На трассе в Красноармейском районе легковушка врезалась во встречный грузовик.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла накануне в 18 часов на 47 километре автодороги Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем ВАЗ-21113, поворачивая налево, не уступил дорогу большегрузу Volvo.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате столкновения водитель отечественного автомобиля и его 54-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.12.16

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