На южноуральской трассе ВАЗ влетел в большегруз, двое погибли

Публикации за 24.12.16

На трассе в Красноармейском районе легковушка врезалась во встречный грузовик.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла накануне в 18 часов на 47 километре автодороги Челябинск – Новосибирск. По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем ВАЗ-21113, поворачивая налево, не уступил дорогу большегрузу Volvo.

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В результате столкновения водитель отечественного автомобиля и его 54-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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