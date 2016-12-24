На Южном Урале стремительно падают доходы населения / Борис Дубровский: В следующем году снижения не допустим

Публикации за 24.12.16

В Челябинской области 99% населения ощутили фактическое снижение доходов. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил губернатор Борис Дубровский.

Как передает корреспондент агентства «Новый День»¸ глава региона привел расчеты главных экономических показателей года. Так, индекс промышленного производства на Южном Урале составил 96% к прошлогоднему показателю, в свою очередь, уровень безработницы достиг 1,6%.

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«В следующем году мы не допустим этого снижения доходов. Планируем, что индекс промышленного производства будет увеличиваться. Инвестиции также будут расти в 2017 году», – подытожил губернатор, добавив, что удержать региональную экономику на плаву помогут, в том числе, дополнительные источники пополнения бюджета.

В текущем году региональные власти плюсом получили 11 миллиардов рублей по сравнению с поступлениями в казну 2015 года.

Челябинск, Юлия Димова

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