В Копейске во время пожара погибла семья с ребенком

Публикации за 24.12.16

В Копейске двое взрослых и ребенок погибли в горящей квартире.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Пухлякова поступило сегодня в 8 часов 30 минут. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили мертвыми трех человек – мужчину, женщину и их 7-летнюю дочь.

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Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле погибших не зафиксировала. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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