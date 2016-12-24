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Челябинск

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Публикации за 24.12.16

В Копейске во время пожара погибла семья с ребенком

В Копейске во время пожара погибла семья с ребенком

В Копейске двое взрослых и ребенок погибли в горящей квартире.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Пухлякова поступило сегодня в 8 часов 30 минут. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили мертвыми трех человек – мужчину, женщину и их 7-летнюю дочь.

«Новый День – Челябинск» , и

Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле погибших не зафиксировала. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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