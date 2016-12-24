В Озерске неуправляемая иномарка насмерть сбила двухлетнего малыша

Публикации за 24.12.16

В Озерске при столкновении двух иномарок и ВАЗа погиб ребенок.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла сегодня около 13 часов: на улице Каслинской столкнулись автомобили Hyundai и Daewoo Nexia. В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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Пока участники аварии, в том числе двухлетний пассажир Daewoo Nexia, дожидались приезда инспекторов ДПС, в разбитую иномарку на полном ходу влетел ВАЗ. От удара стоящий автомобиль Daewoo Nexia тронулся с места и сбил находившегося поблизости малыша. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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