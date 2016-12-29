Рванёт – не рванёт? Астрологический прогноз РИА «Новый День» на 2017 год

Публикации за 29.12.16

Каким будет 2017 год? Что делать – объединяться или заниматься исключительно собой? Закручивать гайки или ослабить вожжи? И стоит ли ждать новой революции? Астролог РИА «Новый День» Денис Вербицкий читает по звездам.

Небесный расклад

Высшие планеты – Уран, Нептун и Плутон – продолжая медленное движение по эклиптике, сохраняют своё прежнее положение в знаках. Так же, как в 2016 году, Уран пребывает в знаке Овна, Нептун весь год будет у Рыб, а Плутон – у Козерога. Уран перейдёт к Тельцу только в мае 2018 года, а Нептун и Плутон сменят знаки в 2026 и 2024 годах, соответственно.

Так называемые социальные планеты, Юпитер и Сатурн, большую часть года тоже будут находиться на своих прежних местах – в знаках Весов и Стрельца, но осенью, 10 октября Юпитер переместится к Скорпиону, а зимой, 20 декабря, Сатурн уйдёт к Козерогу.

При описании общего положения нужно учесть явление ретроградности – кажущегося движения планет по небу в обратную сторону. При этом во внимание принимается не только этот путь назад, но и более длительный процесс, называемый ретроградной петлёй. В него входит и период движения планеты в прямом направлении – ещё до её остановки и поворота назад – и само ретроградное движение.

Период прямого движения, предшествующий остановке и повороту – это время обнаружения людьми возникших у них проблем. Затем, в процессе движения планеты назад, наступит время осмысления этих проблем и поиска их решения. Наконец, когда планета вернётся к своему естественному, прямому, движению станет возможным осуществить найденное решение.

Так вот, Юпитер уже вошёл в ретроградную петлю – 11 ноября. Сатурн ещё нет, но войдёт 31 декабря. И, вместе с ними, 29 декабря в ретроградную петлю войдёт Плутон. Непосредственно к фазе обратного движения Юпитер перейдёт 2 февраля, Сатурн – 16 апреля, а Плутон – 20 апреля. А выйдут они из петли осенью и зимой 2017 года: Юпитер – в сентябре, Сатурн – в начале декабря, а Плутон даже в январе 2018 года.

Кроме них ещё есть Уран и Нептун. Уран войдёт в петлю в апреле, а Нептун в феврале 2017 года. В ретроградной фазе они окажутся в августе и июне, а выйдут из петли уже только в апреле и марте 2018 года.

Что все это значит

Высшие планеты напрямую на отдельных людей не воздействуют (точней, очень редко). Своё влияние они оказывают, в основном, через аспекты с ближними планетами, а сами по себе – только фоном, формируя условия и тенденции, настраивая соответствующим образом и подталкивая в определённом направлении. Непосредственное их влияние распространяется на достаточно крупные объекты: страны, народы, объединения людей, общественные процессы.

Уран, упрощённо говоря, планета революции (учитывая события), до конца 2017 года будет находиться в ретроградной фазе, соответственно, весь этот год в обществе будет происходить осмысление текущей ситуации и поиск решения, поиск способа выхода из неё. В том числе возможна и различная протестная активность, но она будет как бы пробной, учебной, соответствующей периоду накопления опыта.

Кроме того, Уран – это планета коллективных действий, включая коллективное осознание своего единства и общности стоящих перед людьми задач. Естественно, осознание этой общности должно предшествовать совместным действиям, поэтому, пока Уран не сформирует это единство, он не может перейти к действию. А этот период формирования, как уже сказано, будет продолжаться до весны 2018 года.

Но Уран находится в Овне. Овен известен тем, что склонен реагировать на события немедленно и бурно. Соединение свойств Урана и Овна создаёт взрывоопасную ситуацию. Атмосфера в обществе насыщается «парами бензина», и когда их концентрация достигнет определённого уровня, будет достаточно одной искры, чтобы произошёл взрыв.

Нептун находится в знаке Рыб. Если рассматривать это сочетания с точки зрения общественных интересов, то в нём обнаруживается противоречие. Нептун, содействуя совместному существованию людей, делает это за счёт «вытягивания» из них некоторых принадлежащих им ресурсов и уравнивания личных качеств, то есть некоторого ослабления их индивидуальности. Если люди согласны на это, то никакого противоречия не возникает. Например, так существует семья.

Но Рыбы по своей природе – индивидуалисты. Оно всеми силами оберегают свою внутреннюю целостность. Тут дело даже не в том, что нужно потратить часть ресурсов на сторону: они против потери своей индивидуальности. Нептун хочет «растворить» в себе людей, превратив их в одинаковые элементы конструкции, и использовать эту конструкцию в её же интересах (то есть общества). Но Рыбы не могут этого принять. Они согласны действовать вместе, но не сливаясь в нечто неразличимое с отказом от своих особенностей. И они хотят, чтобы совместные действия привели к решению, выгодному для каждого индивидуально. То есть, например, их бы устроило получение каждым определённой денежной суммы, но они не согласны на «общий котёл», ресурсы которого тратятся на общие нужды.

Таким образом, поскольку Нептун находится в знаке Рыб, в обществе будет существовать этот конфликт, разъединяющий их по критерию «личный – общий интерес». Преодоление этого препятствия потребует определённых усилий. Поиск решения – это период неопределённости, сомнений, колебаний, который продлится, как минимум, до июня 2017 года, но очень вероятно, что до весны 2018-го.

Юпитер, вступив в первую фазу ретроградной петли, сокращает возможности использования внешних ресурсов для расширения границ деятельности и увеличения собственных ресурсов людей и общества. Происходит сжатие социальной сферы и уменьшение возможностей удовлетворить индивидуальные потребности. Социальные процессы тормозятся, как по внешним, так и по внутренним причинам. Для всех становятся очевидными проблемы в правовой сфере, науке, культуре, в политической деятельности, при решении социальных вопросов, и т.д. В обществе происходит всё более широкое и откровенное обсуждение проблем и причин, которое ещё и усилится при переходе во вторую, собственно, ретроградную, фазу движения планеты (с 2 февраля 2017 года). Одновременно, будут ухудшаться и социальные условия. Эти процессы будут продолжаться до сентября, когда Юпитер вернётся к прямому движению, и наступит период действий.

Такой, довольно длительный (февраль – сентябрь), период осмысления и адаптации даёт надежду на то, что люди найдут способ согласовать свои действия (а это необходимо, потому, что Весы предполагают партнёрские отношения, а не иерархию, в то время как Юпитер действует как Стрелец, то есть для него единственно важным является цель, и он аккумулирует чужие личные ресурсы, не считаясь с тем, кому что принадлежит). В этом случае к осени образуется некая общественная структура (формальная или неформальная), которая, пользуясь довольно сильным общественным влиянием, будет распоряжаться общими ресурсами, предоставленными людьми осознанно и добровольно.

Тем более что в октябре Юпитер уйдёт в знак Скорпиона, а тот нацелен на решение собственных задач. То есть, он использует совместные действия, рассчитывая получить личную выгоду (хотя и не против общей). И собственные ресурсы Скорпион предоставляет, выдвигая свои условия, а не просто так. От него следует ожидать контроля над расходованием общих ресурсов таким образом, чтобы движение к общей цели вело к достижению и его личной цели. Это будет очень пристальный и чуткий контроль, который или сможет поддерживать определённую дисциплину или приведёт к распаду структуры.

Сатурн символизирует государство, власть, структуру управления, закон. Ретроградный Сатурн проявляет своё влияние преимущественно в общественной жизни, и делает это путём усиления ограничений и всяческого увеличения своих контролирующих органов и функций. Также для него характерна реорганизация, переустройство различных структур, обновление аппарата управления, ревизия деятельности этих организаций, увеличение числа проверочных и отчётных мероприятий.

Во время обратного движения Сатурна осуществление дел, которые он курирует, замедлится, они будут продвигаться с большим трудом либо вообще прекратятся, а все усилия будут направлены на выявление и исправление ошибок, корректировку планов, пересмотр устоявшихся положений.

Парадоксальным образом, период усиления контроля будет вызывать ощущение свободы. Это произойдёт потому, что вся деятельность окажется неустойчивой в результатах: решения будут приниматься и отменяться, цели и задачи формулироваться заново, итоги пересматриваться, достижения окажутся нежелательными и потребуют переделки, и т.д. Это будет период неуверенности ни в чём – и все меры, направленные на стабилизацию положения, будут приниматься именно ради обретения уверенности. Причём заранее понятно, что эта цель достигнута не будет, поскольку после прохождения ретроградной фазы решения, принятые в этот период окажутся непригодными, и их придётся отменять или существенно корректировать.

Сатурн, находясь почти весь год в Стрельце (до 20 декабря 2017 года) и оказывая своё давление на общественные процессы, будет действовать в интересах Стрельца. Ограничивая разнообразие целей, существующих в обществе, перекрывая пути к их достижению, Сатурн будет формировать общественную структуру, имеющую единую цель. Каждый отдельный элемент этой структуры, вынужденный отказаться от всего, к чему он стремился, тем самым будет вовлекаться в общность, уже имеющую цель – одну на всех.

В обычных условиях такое труднодостижимо, но деятельность Стрельца направлена именно на это, а Сатурн своими ограничениями помогает Стрельцу, создавая подходящие условия. Стрелец направляет и регулирует общее движение к внешней цели, а помехой в этом являются индивидуальные цели внутри существующей общности. И Сатурн как раз устраняет эту помеху. С точки зрения интересов отдельного человека, Стрелец должен помогать ему достичь его цели, а с точки зрения общественных интересов, цель индивидуума – это препятствие, которое необходимо устранить. Стрелец может структурировать как собственную деятельность отдельного человека, создавая иерархию в его целях и действиях, так и создать структуру из множества людей, но для этого нужны определённые условия. Как раз Сатурн эти условия и создаст.

В конце 2017 года Сатурн перейдёт к Козерогу, действие которого станет развитием темы Стрельца, что выразится в укреплении и усилении возникшей на предыдущем этапе общественной структуры. Связь её элементов упрочится, их взаимодействие станет более эффективным, а их активность возрастёт.

Плутон уже находится в знаке Козерога. Его действие представляет собой осуществление идеи обновления, то есть разрушения, создания и последующей поддержки новых социальных структур. С 29 декабря 2016 года он войдёт в первую фазу ретроградной петли. Поскольку в этот период Сатурн расшатывает ситуацию, пытаясь её укрепить, Плутон будет проявлять слабые места существующей структуры посредством стихийных коллективных волнений. Затем, с 20 апреля и до 29 сентября он будет находиться в ретроградной фазе. Это будет время поиска решения для преодоления кризиса через возникновение и оформление новых социальных структур.

Эти структуры будут противопоставляться уже существующим, и конкурировать с ними. С 29 сентября Плутон вернётся к прямому движению. На этом этапе ожидается окончательная кристаллизация новых структур (или, по крайней мере, их основы) и прояснение пути их движения. Однако эти структуры будут представлять собой ограниченные объединения внутри общества, а не всего общества (или хотя бы большей его части), и дальнейшая их задача будет состоять в консолидации различных общественных сил. И это, скорей всего, будет этап формирования и укрепления новых структур, но не активной деятельности для достижения цели, ради которой они возникнут. Полноценная активность начнётся только в 2018 году, весной.

Таким образом, в общих чертах вырисовывается следующая картина. Зимой – весной 2017 года будут волнения и то, что можно назвать «брожением умов». Летом ожидается возрастание напряжённости, связанное с продолжающимся ухудшением ситуации и усилением ограничений, увеличением числа запретов, возможно также ростом количества репрессивных действий. Осенью произойдёт рост протестной активности, которая будет становиться чем дальше, тем более организованной и осмысленной, и, кроме того, она будет расширяться географически и по составу участников. Зимой и до конца года эти процессы будут продолжаться и усложняться, но, судя по Урану, к критической точке общество не подойдёт. При этом возможно произойдут взрывные события, которые приведут к разрядке обстановки, и Урану потребуется время для накопления протестной энергии, чтобы реализовать её в 2018 году.

Гороскоп на 2017 год для каждого знака Зодиака читайте 30 декабря.

Москва, Денис Вербицкий

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