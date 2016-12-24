«Инфраструктуры нет, но Путин поддержал»: Южный Урал продолжает борьбу за проведение саммита ШОС

Публикации за 24.12.16

Челябинская область продолжает борьбу за право проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции заявил губернатор Борис Дубровский.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», региональные власти уже заручились в этом вопросе поддержкой президента Владимира Путина, однако окончательного решения по поводу места проведения масштабных мероприятий пока не принято.

Глава региона признался, что у организаторов возникли сомнения, успеет ли Челябинская область подготовиться к саммиту: «К нашему стыду, у нас нет ни одного центра, где бы мы смогли принять мероприятия такого уровня. Нам нужен конгресс-холл, который будет работать и как концертный зал, и как выставочная площадка, и как место проведения спортивных мероприятий. Для нас ШОС – не цель, а средство реализовать крупные инфраструктурные проекты».

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В настоящий момент южноуральские власти занимаются поиском инвесторов для возведения плоскостного торгового центра на набережной реки Миасс в районе цирка. Также поднят вопрос о реконструкции аэропорта и строительстве новых гостиниц.

«Нам указали на наши дефекты, мы над ними работаем. Надеюсь, покажем положительную динамику, чтобы убедить всех, что мы готовы», – добавил Дубровский.

Челябинск, Юлия Димова

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