В Карталинском районе во время пожара в частном доме погибли трое детей

Публикации за 25.12.16

В Челябинской области трое малолетних детей погибли во время пожара.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла минувшей ночью в одном из домов поселка Михайловка Карталинского района. Хозяйка дома, уложив детей, обнаружила, что плавится провод обогревателя. Женщина побежала за помощью к соседям, оставив спящих дочерей одних в доме.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Огонь моментально охватил жилую постройку. В результате происшествия годовалая малышка, а также ее сестренки четырех и шести лет погибли на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.12.16

«Инфраструктуры нет, но Путин поддержал»: Южный Урал продолжает борьбу за проведение саммита ШОС. / В Озерске неуправляемая иномарка насмерть сбила двухлетнего малыша. / «Бюджет примем, главу не уволим». Дубровский прокомментировал конфликт в Миассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»