NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.12.16

В Карталинском районе во время пожара в частном доме погибли трое детей

В Карталинском районе во время пожара в частном доме погибли трое детей

В Челябинской области трое малолетних детей погибли во время пожара.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла минувшей ночью в одном из домов поселка Михайловка Карталинского района. Хозяйка дома, уложив детей, обнаружила, что плавится провод обогревателя. Женщина побежала за помощью к соседям, оставив спящих дочерей одних в доме.

«Новый День – Челябинск» , и

Огонь моментально охватил жилую постройку. В результате происшествия годовалая малышка, а также ее сестренки четырех и шести лет погибли на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проведение доследственной проверки взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.12.16

«Инфраструктуры нет, но Путин поддержал»: Южный Урал продолжает борьбу за проведение саммита ШОС. / В Озерске неуправляемая иномарка насмерть сбила двухлетнего малыша. / «Бюджет примем, главу не уволим». Дубровский прокомментировал конфликт в Миассе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter