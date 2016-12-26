Челябинск и окрестности окутал вонючий туман: экологи вновь винят Коркинский разрез

Публикации за 26.12.16

Над Челябинском и пригородами зависла едкая дымка.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», жители южноуральской столицы и окрестных населенных пунктов вновь обрывают телефоны областной экологической приемной.

По словам члена общественного экологического совета при губернаторе Виталия Безрукова, звонки начали поступать 25 декабря. К утру понедельника число жалоб перевалило за сотню.

Основная часть обращений поступает из Ленинского и Центрального районов Челябинска, а также из копейского поселка Октябрьский. Южноуральцы обращают внимание на едкую дымку и запах гари, зависшую в воздухе. Жители Центрального района жалуются, кроме этого, на резкий химический запах.

«Сейчас слабый южный ветер, по всем признакам причиной смога снова стал Коркинский угольный разрез, – рассказал Виталий Безруков. – Мы уже побывали на разрезе. Действительно, дым идет оттуда».

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Отметим, что, по данным Челябинского ЦГМС, в областном центре с 19 часов 25 декабря установились метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Режим НМУ продлится как минимум до 19 часов понедельника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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