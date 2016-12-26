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Публикации за 26.12.16

В Магнитогорске маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие (ФОТО)

В Магнитогорске маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие (ФОТО)

Жительница Магнитогорска пострадала при столкновении маршрутки с деревом.

Как передает корреспондент агентства , дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов 24 декабря на улице Комсомольской.

28-летний водитель маршрутной «Газели» по неизвестным причинам не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

Новый День: В Магнитогорске маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие

Фотографии сообщества «На дорогах Магнитки»

По словам магнитогорских водителей,на данном участке дороги образовалась сильная колея. Возможно, именно это стало причиной аварии.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате аварии пострадала 63-летняя пассажирка маршрутки. Пенсионерке назначено амбулаторное лечение, сообщает «Верстов. Инфо».

По факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

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