В Челябинске до сих пор не могут залить катки: наказывать больше никого не собираются

Публикации за 26.12.16

В Челябинске за два месяца зимы так и не смогли справиться с простейшей задачей по заливке полусотни дворовых катков. А руководство города почти отказалось от намерения наказать виновных.

Как уже сообщал «Новый День», на аппаратном совещании в мэрии 19 декабря при обсуждении процесса заливки катков глава города Евгений Тефтелев пригрозил наказанием всем, кто не справится с задачей до 24 декабря.

Напомним, неделю назад главы районов обвинили в отставании муниципальное учреждение «Спортивный город».

Сегодня выяснилось, что в ряде дворов хоккейные корты до сих пор не пригодны к использованию по прямому назначению. Об этом заявили депутаты Гордумы. О причинах парламентарии говорят расплывчато: «Где-то подрядчики подвели, где-то оказались не готовы к выполнению этих работ».

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Несмотря на то, что катки до сих пор не залиты, руководство города не собирается больше никого наказывать. Оказывается, прошлые угрозы мэра касались исключительно кортов, подведомственных муниципалитету.

«Упор был сделан на наше муниципальное учреждение «Спортивный город», вот «Спортивный город» всю задачу, которую мы ему ставили, на сегодняшний день исполнил», – сообщил Тефтелев, подчеркнув, что главное – не наказание, а результат – чтобы все катки были залиты.

Однако глава не исключил возможность привлечения к ответственности районных властей, если будет установлена их «сопричастность».

Сколько кортов не залито на сегодняшний день и в каких районах, руководство города сообщать отказалось, ссылаясь на то, что точные данные установит депутатская комиссия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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