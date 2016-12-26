Южноуральцы, не заплатившие за электричество, рискуют провести новогодние каникулы в темноте

Публикации за 26.12.16

Дебиторская задолженность населения Южного Урала перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт» превысила 1,3 миллиарда рублей.

«Электричество – это не только энергия, необходимая для работы бытовых приборов и заводских станков, но и товар. Причём первой необходимости. А товар принято покупать и своевременно оплачивать. К сожалению, такой точки зрения придерживаются не все южноуральцы», – отмечают энергетики.

С особо злостных неплательщиков взыскивают долги через суд. В 2016 году юристы ПАО «Челябэнергосбыт» ежемесячно готовили около тысячи подобных исков. Статистика печальна: 70% судебных решений абоненты не принимают всерьёз. Тогда на выполнении обязанности платить за потреблённое электричество начинают настаивать судебные приставы. В Челябинской области специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» совместно с УФССП регулярно проводят рейды по принудительному взысканию долгов за электроэнергию. В арсенале приставов-исполнителей немало мер воздействия на должников: арест автотранспортных средств, бытовой техники, недвижимого имущества, запрет на выезд заграницу. Также судебные приставы могут организовать блокировку банковских счётов неплательщиков и принудительного списания денег в счёт погашения долга.

Также ПАО «Челябэнергосбыт реализует своё право на введение полного ограничения потребления электроэнергии вплоть до погашения долга.

«При наличии задолженности, которая превышает начисления за три месяца по нормативу, мы в праве полностью приостановить услугу – отключить абоненту электричество, – рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. – В уходящем году мы ежемесячно ограничивали электроснабжение более чем 3,5 тысяч абонентов. Возобновление услуги осуществляется в течение 24 часов после того, как потребитель предоставить нам информацию об оплате или деньги поступят на счёт ПАО «Челябэнергосбыт». Понятно, что первый вариант более быстрый. Поэтому чтобы в праздничные выходные не остаться без света, рекомендуем оплатить долги за электричество и сообщить об этом в свой расчётный центр».

Самовольно подключиться – себе дороже. Присоединение в обход счётчика является безучётным потреблением. В этом случае начисление платы за электроэнергию производится расчётным способом, в зависимости от мощности используемого электрооборудования. Кроме того, самовольные присоединения проводятся с нарушением всех норм и правил и могут нести риск как для самого горе-электрика, так и для его соседей – свет может погаснуть во всём доме или улице посёлка. К тому же самовольное вмешательство в электрооборудование пожароопасная затея, подчеркивают в ПАО «Челябэнергосбыт».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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