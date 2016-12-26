В Челябинске спалили киоск микрозаймов

Публикации за 26.12.16

В Челябинске сгорел киоск микрокредитной организации.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по области, сообщение о возгорании поступило в 23:53 25 декабря.

Пострадал киоск «До зарплаты», расположенный на улице Черкасская. Пламя повредило дверь, рольставни и часть обшивки.

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Жители Металлургического района, обсуждающие причину пожара в социальных сетях, расходятся в своих предположениях. По мнению одних, поджечь объект могли конкуренты либо кто-то из должников. Другие настаивают на технической неисправности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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