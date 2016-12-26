Проект планировки под строительство торгового центра для компании «Икеа» прошел публичные слушания

Публикации за 26.12.16

Участники публичных слушаний в Сосновском районе утвердили проект планировки поселка, где появится торговый центр «Мега».

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, компания «Икеа» по результатам слушаний получила возможность приступить непосредственно к проектированию объектов на территории поселка Терема, расположенного в нескольких километрах от Челябинска.

Для обеспечения транспортной доступности комплекса предусмотрено строительство дорожной развязки, подъездных путей с существующей дороги. Участок, на котором планируется строительство «Меги», будет обеспечен всей необходимой инженерной инфраструктурой, коммуникациями. В частности, для электроснабжения новых объектов будет построена новая электроподстанция.

Напомним, в январе 2016 года власти Челябинской области и руководство ООО «ИКЕА Сентерс Рус Девелопмент» сообщили о планах по реализации проекта. Инвестор приобрел земельный участок площадью 40 гектаров.

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Вопрос о строительстве торгового центра в Челябинске или в непосредственной близости от него был актуален для компании «Икеа» в течение многих лет. В 2015 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично пригласил шведскую компанию в регион и дал поручение экономическому блоку правительства сопроводить инвестора.

«В результате реализации проекта Южный Урал получает прямые инвестиции. Кроме того, выход в регион такого инвестора, как «Икеа», будет способствовать повышению интереса к Челябинской области других крупных партнеров», – убеждены в правительстве региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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