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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

В Челябинской области чиновница управления образования «нагрела» бюджет на 360 тысяч рублей

В Челябинской области чиновница управления образования «нагрела» бюджет на 360 тысяч рублей

Экс-бухгалтер управления образования южноуральского муниципалитета похитила из бюджета 360 тысяч рублей, прикинувшись уборщицей.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Агаповский районный суд признал бывшего бухгалтера управления образования района виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Женщина работала в управлении с 2011 по 2016 год. В апреле 2014 года она была принята на должность уборщика служебных помещений в местную школу. Обязанностей по уборке чиновница, разумеется, не выполняла. Зато исправно начисляла себе зарплату уборщика вплоть до мая нынешнего года. Всего из районного бюджета на оплату «подработки» женщины утекло 360 тысяч рублей.

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В ходе расследования экс-чиновница возместила ущерб, причиненный муниципальной казне. Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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