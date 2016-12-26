115 южноуральских выпускников не справились с итоговым сочинением

Публикации за 26.12.16

В России 2% одиннадцатиклассников не справились с итоговым сочинением. В Челябинской области меньше 1%.

Как сообщили агентству «Новый День» в Рособрнадзоре, подведены результаты первого этапа школьной итоговой аттестации. 7 декабря сочинение написали 614 тысяч одиннадцатиклассников и 4 тысячи выпускников прошлых лет. 98% получили «зачет». Около 12 тысяч 200 человек не смогли составить связный текст из 350 слов.

Кроме того, около 13 тысяч российских выпускников писали изложение. Из них «незачет» получили также 2%.

В Челябинской области работу выполняли почти 13 тысяч 400 человек, 99,14% из них получили «зачет». Из 316 выпускников, писавших изложение, не справились 1,27%.

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По данным пресс-службы регионального минобра, самыми популярными стали темы сочинений по направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие» «Дружба и вражда». Каждый пятый выбрал « Опыт и ошибки», а о «Победе и поражении» решили порассуждать всего 4% выпускников.

Отметим, предпочтения южноуральских одиннадцатиклассников ни чем не отличаются от общероссийских.

Школьники, получившие «незачет», смогут повторно написать сочинение 1 февраля и 3 мая 2017 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

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