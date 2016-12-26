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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

Экс-главу Кунашакского района выпустили из СИЗО

Экс-главу Кунашакского района выпустили из СИЗО

Бывшему главе Кунашакского района Вадиму Закирову, обвиняемому в тяжких коррупционных преступлениях, смягчили меру пресечения.

Как сообщили агентству в пресс-службе областного суда, рассмотрены апелляционные жалобы экс-чиновника и его адвоката на постановление Кунашакского районного суда о продлении срока содержания под стражей. В результате принято решение об изменении меры пресечения Закирову на домашний арест – на срок до 26 февраля 2017 года. По мнению апелляционной инстанции облсуда, оснований для содержания бывшего главы под стражей на данный момент нет.

Напомним, Вадим Закиров находился в СИЗО с апреля 2015 года, когда его задержали по подозрению в растрате более 9 миллионов рублей при покупке здания под детский сад по завышенной стоимости.

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Позднее к обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями добавилось «Получение взятки».

По версии следствия, чиновник получил взятку в виде квартиры в Челябинске стоимостью 1,4 миллиона рублей от жителя Кунашакского района за назначение его на должность заместителя главы администрации муниципалитета.

Кроме того, по данным следствия, Закиров получил взятку от двух жителей в размере 2 миллионов рублей за содействие в выполнении муниципальных контрактов по строительству газопроводов.

В ходе следствия экс-чиновник дал признательные показания и рассказал о еще нескольких эпизодах получения взяток за покровительство при выполнении подрядчиками контрактов по строительству социально значимых для района объектов. Кроме того, он сообщил о коррупционных преступлениях своих подчиненных. Именно после его показаний были возбуждены уголовные дела в отношении замглавы района по финансам Дианы Ибрагимовой. В 2016 году экс-чиновница была дважды осуждена за превышение должностных полномочий и мошенничество: оказалось, что женщина приобретала для детей-сирот некачественное жилье, а также с помощью родственника продала району квартиру, купленную по заниженной цене.

Уголовное дело в отношении экс-главы рассматривается в Кунашакском суде с мая текущего года.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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