Двенадцатилетний южноуралец порезал отца

12-летний школьник из Златоуста ранил ножом отца.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧП произошло в ночь на 23 декабря в семье, считающейся благополучной.
В больницу был доставлен мужчина с проникающим ранением брюшной полости. Выяснилось, что горожанина ударил ножом 12-летний сын.
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В ОМВД «Златоустовский» подтвердили, что данный факт зарегистрирован, сейчас проводится соответствующая проверка. От дальнейших комментариев правоохранители отказались, сославшись на то, что речь идет о несовершеннолетнем.
По одной из версий, мальчик объяснил свой поступок тем, что защищал мать.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 26.12.16
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