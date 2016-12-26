Двенадцатилетний южноуралец порезал отца

Публикации за 26.12.16

12-летний школьник из Златоуста ранил ножом отца.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ЧП произошло в ночь на 23 декабря в семье, считающейся благополучной.

В больницу был доставлен мужчина с проникающим ранением брюшной полости. Выяснилось, что горожанина ударил ножом 12-летний сын.

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В ОМВД «Златоустовский» подтвердили, что данный факт зарегистрирован, сейчас проводится соответствующая проверка. От дальнейших комментариев правоохранители отказались, сославшись на то, что речь идет о несовершеннолетнем.

По одной из версий, мальчик объяснил свой поступок тем, что защищал мать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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