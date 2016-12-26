В Златоусте столкнулись две маршрутки и три «легковушки»: два человека в больнице (ФОТО)

Публикации за 26.12.16

В Златоусте после массовой аварии с участием общественного транспорта госпитализированы два человека.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла 24 декабря на перегоне между проспектами Мира и Гагарина, рядом с остановкой «Трамвайное депо».

50-летняя женщина за рулем «Kia Sportage» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Toyota Highlander». Японскую иномарку отбросило на ехавшую мимо «Волгу», а «Kia» в свою очередь врезалась в два микроавтобуса маршрутов №31 и №33.

В результате ДТП, серьезные травмы получила женщина-водитель «Kia». Ее доставили в реанимацию горбольницы № 3 с рваной раной и травмами головы, частичной ампутацией уха и закрытым переломом левого плеча, сообщает «zlatoust74.ru».

Фотографии сообщества «Инцидент Златоуст»

Кроме того, госпитализирован 61-летний пассажир одной из маршруток с закрытым переломом верхней трети правого бедра. Еще несколько пассажиров общественного транспорта получили синяки и ушибы.

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По факту аварии проводится административное расследование.

Отметим, по мнению златоустовских водителей причина ДТП в ужасном состоянии проезжей части на данном участке.

«Дорогу нужно делать и посыпать!!!!! Неделю назад ехала по перегону 50 км/ч...выкинуло из колеи + гололед, мотало так...мама не горюй...», – поделилась одна из участниц сообщества «Инцидент Златоуст».

Челябинск, Юлия Малецкая

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