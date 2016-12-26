NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.12.16

В Златоусте столкнулись две маршрутки и три «легковушки»: два человека в больнице (ФОТО)

В Златоусте столкнулись две маршрутки и три «легковушки»: два человека в больнице (ФОТО)

В Златоусте после массовой аварии с участием общественного транспорта госпитализированы два человека.

Как передает корреспондент агентства , дорожная авария произошла 24 декабря на перегоне между проспектами Мира и Гагарина, рядом с остановкой «Трамвайное депо».

50-летняя женщина за рулем «Kia Sportage» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Toyota Highlander». Японскую иномарку отбросило на ехавшую мимо «Волгу», а «Kia» в свою очередь врезалась в два микроавтобуса маршрутов №31 и №33.

Новый День: В Златоусте столкнулись две маршрутки и три ''легковушки'': два человека в больнице (ФОТО)

В результате ДТП, серьезные травмы получила женщина-водитель «Kia». Ее доставили в реанимацию горбольницы № 3 с рваной раной и травмами головы, частичной ампутацией уха и закрытым переломом левого плеча, сообщает «zlatoust74.ru».

Новый День: В Златоусте столкнулись две маршрутки и три ''легковушки'': два человека в больнице (ФОТО)

Фотографии сообщества «Инцидент Златоуст»

Кроме того, госпитализирован 61-летний пассажир одной из маршруток с закрытым переломом верхней трети правого бедра. Еще несколько пассажиров общественного транспорта получили синяки и ушибы.

«Новый День – Челябинск» , и

По факту аварии проводится административное расследование.

Отметим, по мнению златоустовских водителей причина ДТП в ужасном состоянии проезжей части на данном участке.

«Дорогу нужно делать и посыпать!!!!! Неделю назад ехала по перегону 50 км/ч...выкинуло из колеи + гололед, мотало так...мама не горюй...», – поделилась одна из участниц сообщества «Инцидент Златоуст».

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.12.16

«Боярка» под запретом: Роспотребнадзор приостановил продажу спиртосодержащих жидкостей. / Двенадцатилетний южноуралец порезал отца. / Экс-главу Кунашакского района выпустили из СИЗО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter