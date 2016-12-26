Экс-начальник Пластовского угрозыска отделался условным сроком за хищение золота на 3,5 миллиона рублей

Публикации за 26.12.16

Бывший начальник Пластовского угрозыска получил условный срок за похищение золотого слитка.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего начальника уголовного розыска ОМВД по Пластовскому району Владимира Борисенко виновным в мошенничестве.

В 2013 году южноуралец, служивший в то время оперуполномоченным, похитил вещественные доказательства по уголовным делам – золотой слиток и золотосодержащую породу стоимостью более 3,4 миллиона рублей. Совместное расследование по делу проводилось сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ России.

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Мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования начальнику ГУ МВД РФ по Челябинской области было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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