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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

Экс-начальник Пластовского угрозыска отделался условным сроком за хищение золота на 3,5 миллиона рублей

Экс-начальник Пластовского угрозыска отделался условным сроком за хищение золота на 3,5 миллиона рублей

Бывший начальник Пластовского угрозыска получил условный срок за похищение золотого слитка.

Как сообщили агентству в следственном управлении СКР по Челябинской области, суд признал бывшего начальника уголовного розыска ОМВД по Пластовскому району Владимира Борисенко виновным в мошенничестве.

В 2013 году южноуралец, служивший в то время оперуполномоченным, похитил вещественные доказательства по уголовным делам – золотой слиток и золотосодержащую породу стоимостью более 3,4 миллиона рублей. Совместное расследование по делу проводилось сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ России.

«Новый День – Челябинск» , и

Мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования начальнику ГУ МВД РФ по Челябинской области было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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