В Челябинской области школьник спровоцировал автомобильную пробку – резвился на «зебре»

Публикации за 26.12.16

Ученик одной из школ Кыштыма несколько минут бегал по пешеходному переходу.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на улице Республики в Кыштыме.

Мальчик 9-10 лет перешел дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако не успели пропускавшие юного пешехода автомобили сдвинуться с места, как школьник резко повернулся у самого тротуара и побежал в обратную сторону.

Через какое-то время у «зебры» скопилось изрядное количество машин. Но, как сообщает «Кыштымский рабочий», мальчик продолжал носиться по переходу туда и обратно, не обращая внимания ни на замечания редких прохожих, ни на сигналы, доносившиеся из авто.

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Наконец, один из водителей поймал бегуна за шкирку и, встряхнув, оттащил подальше от дороги. Тогда маленький хулиган молча развернулся и пошел в сторону школы №4.

Челябинск, Виктор Елисеев

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