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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

На Челябинском меткомбинате вагоны сошли с рельсов (ФОТО)

На Челябинском меткомбинате вагоны сошли с рельсов (ФОТО)

В Челябинске на территории предприятия сошли с рельсов груженые вагоны.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел минувшей ночью.

На железнодорожной ветке на территории Челябинского металлургического комбината столкнулись два поезда, в результате с рельсов сошли несколько вагонов.

Новый День: На Челябинском меткомбинате вагоны сошли с рельсов (ФОТО)

По словам очевидцев, ЧП произошло из-за того, что уснул машинист.

«62 км гнал с горки машинист. Просто реально уснул и приехал на занятый путь», – сообщают участники группы «Подслушано ЧМЗ».

Новый День: На Челябинском меткомбинате вагоны сошли с рельсов (ФОТО)

Фотографии сообщества «Подслушано ЧМЗ»

«Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе ПАО «ЧМК» подтвердили информацию о ЧП.

«25.12.2016 г. на одном из технологических путей комбината произошел сход вагонов с рельсов. Пострадавших нет, на текущий производственный процесс инцидент никак не повлиял. Причины произошедшего выясняются», – сообщили на предприятии.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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