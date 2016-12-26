На Челябинском меткомбинате вагоны сошли с рельсов (ФОТО)

В Челябинске на территории предприятия сошли с рельсов груженые вагоны.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью.
На железнодорожной ветке на территории Челябинского металлургического комбината столкнулись два поезда, в результате с рельсов сошли несколько вагонов.
По словам очевидцев, ЧП произошло из-за того, что уснул машинист.
«62 км гнал с горки машинист. Просто реально уснул и приехал на занятый путь», – сообщают участники группы «Подслушано ЧМЗ».
Фотографии сообщества «Подслушано ЧМЗ»
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В пресс-службе ПАО «ЧМК» подтвердили информацию о ЧП.
«25.12.2016 г. на одном из технологических путей комбината произошел сход вагонов с рельсов. Пострадавших нет, на текущий производственный процесс инцидент никак не повлиял. Причины произошедшего выясняются», – сообщили на предприятии.
Челябинск, Юлия Малецкая
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