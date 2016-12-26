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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

Южноуралец, забивший земляка утюгом, отправится в колонию строгого режима на 13 лет

Южноуралец, забивший земляка утюгом, отправится в колонию строгого режима на 13 лет

Житель Пласта, забивший жертву утюгом, получил 13 лет колонии строгого режима.

Как сообщили агентству в пресс-службе городского суда Пласта, неоднократно судимый южноуралец признан виновным в совершении двух краж, разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Все свои преступления южноуралец совершал в состоянии алкогольного опьянения. Так, в апреле 2016 года мужчина снял со стены нежилого помещения внешний блок кондиционера стоимостью 9 тысяч рублей. В мае, воспользовавшись тем, что дверь сарая одного из земляков не заперта, он пробрался в помещение, обыскал его и сбежал, прихватив найденные 7 тысяч рублей.

В июне он вновь наведался в гости к своей майской жертве, так же будучи навеселе. На сей раз южноуралец среди ночи вломился в дом и потребовал все имеющиеся деньги. Получив отказ, преступник принялся избивать мужчину. Тот сначала пытался сопротивляться, однако силы оказались не равны. Нанеся больше десятка ударов по голове и телу земляка, преступник добил его несколькими ударами утюга.

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В ходе судебного разбирательства южноуралец признался лишь в том, что украл у своей жертвы 5 тысяч рублей.

По совокупности преступлений суд приговорил пластовца к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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