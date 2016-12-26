Южноуралец за ночь спалил автомобиль и устроил пожары в трех домах

В Златоусте поймали пиромана, устроившего 4 пожара за ночь.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», серия возгорания была зафиксирована в районе метзавода ночью и ранним утром 25 декабря.
По данным регионального управления МЧС, в 1:46 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля, припаркованного в одном из дворов поселка Строителей. В результате пожара поврежден моторный отсек, передние колеса, заднее крыло и заднее колесо.
В около 6 часов утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Свободы. Огнем была уничтожена дверь.
Менее чем через час произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Парижской коммуны. В результате пожара была уничтожена отделка одной из квартир и вещи. Повреждено перекрытие площадью 30 квадратных метров, входные двери еще трех квартир и отделка подъезда.
Кроме того, вскоре случился пожар в жилом доме на улице Чернышевского. Но жители вовремя заметили возгорание и потушили его сами.
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Причиной всех пожаров стал поджог. Обитатели дома по улице Парижской коммуны сообщают в соцсетях, что им пришлось выпрыгивать из окон, спасаясь от огня, поскольку дверь квартиры заблокировали снаружи.
В тот же день полиция задержала подозреваемого в поджогах. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Челябинск, Юлия Малецкая
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