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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

Южноуралец за ночь спалил автомобиль и устроил пожары в трех домах

Южноуралец за ночь спалил автомобиль и устроил пожары в трех домах

В Златоусте поймали пиромана, устроившего 4 пожара за ночь.

Как передает корреспондент агентства , серия возгорания была зафиксирована в районе метзавода ночью и ранним утром 25 декабря.

По данным регионального управления МЧС, в 1:46 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля, припаркованного в одном из дворов поселка Строителей. В результате пожара поврежден моторный отсек, передние колеса, заднее крыло и заднее колесо.

В около 6 часов утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Свободы. Огнем была уничтожена дверь.

Менее чем через час произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Парижской коммуны. В результате пожара была уничтожена отделка одной из квартир и вещи. Повреждено перекрытие площадью 30 квадратных метров, входные двери еще трех квартир и отделка подъезда.

Кроме того, вскоре случился пожар в жилом доме на улице Чернышевского. Но жители вовремя заметили возгорание и потушили его сами.

«Новый День – Челябинск» , и

Причиной всех пожаров стал поджог. Обитатели дома по улице Парижской коммуны сообщают в соцсетях, что им пришлось выпрыгивать из окон, спасаясь от огня, поскольку дверь квартиры заблокировали снаружи.

В тот же день полиция задержала подозреваемого в поджогах. Возбуждено уголовное дело. По некоторым данным, задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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