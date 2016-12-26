Южноуральская полиция изъяла почти 10 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Публикации за 26.12.16

Коркинские полицейские обнаружили несколько складов поддельного спиртного в местных гаражах.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на контрафактное пойло правоохранители вышли в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», проходившего в Коркинском районе с 14 по 24 декабря.

Полиция установила, что ниточки незаконной торговли спиртным из нескольких муниципалитетов Южного Урала тянутся в гаражно-строительные кооперативы Коркино. Как оказалось, здесь бутлегеры организовали несколько складов, на которых и хранили свою сомнительную продукцию.

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При проведении обыска стражи порядка изъяли свыше 9 тысяч 500 бутылок фальсифицированного алкоголя, сообщает «Горняцкая правда». По данному факту в отделе МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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