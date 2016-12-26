В Златоусте «группа отмороженных людей» переворачивает машины во дворах (ФОТО)

Публикации за 26.12.16

В Златоусте неизвестные переворачивают припаркованные автомобили.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», горожане возмущены «деятельностью» неизвестных вандалов. Жители одной из пятиэтажек в районе вокзала обнаружили возле подъезда перевернутые «Жигули». По словам очевидцев, автомобиль безвыездно стоял во дворе долгое время, «а тут кому-то помешал».

«Пострадали ещё три машины стоящие в этом же дворе, но не так сильно», – сообщается в группе «Взаимопомощь на дороге. Златоуст», правда, не уточняется, что же случилось с этими машинам.

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По словам златоустовцев, действует целая «банда».

«В городе появилась группа отмороженных людей, пакостят уж очень ловко.... Выявлено несколько случаев бессмысленной порчи автотранспорта и дальнейшего их ограбления. Пакостят абсолютно во всех районах города.., – сообщают горожане. – Автовладельцы, будьте внимательны, это либо дурят малолетки, либо заказ автостоянок».

В златоустовском отделе полиции сообщили, что ни одного заявления о порче автомобилей в городе не поступало.

Стоит отметить, что перевернутая машина была припаркована на газоне. Возможно, кому-то просто надоело наблюдать автохлам под своими окнами.

Фотографии «Взаимопомощь на дороге. Златоуст».

Челябинск, Юлия Малецкая

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