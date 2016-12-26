Мэр одного из городов Южного Урала получил условный срок

Публикации за 26.12.16

Глава Бакала Сергей Степанов получил три года условно за злоупотребления полномочиями.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», соответствующее постановление вынес Саткинский городской суд.

Напомним, г-на Степнова уличили в оплате казенными деньгами административных штрафов на сумму более 40 тысяч рублей, выписанных ему как должностному лицу за неудовлетворительное содержание дороги и неисполнение требований судебных приставов. По версии следствия, мэр выписал распоряжение о премировании ряда сотрудников администрации на необходимую сумму, а после выплаты премий забрал эти деньги у чиновников.

Градоначальник с самого начала отрицал свою вину. Не изменил он позицию и в суде. Однако все же был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, в течение 3 лет он не сможет занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах.

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Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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