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Челябинск

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Публикации за 26.12.16

Мэр одного из городов Южного Урала получил условный срок

Мэр одного из городов Южного Урала получил условный срок

Глава Бакала Сергей Степанов получил три года условно за злоупотребления полномочиями.

Как передает корреспондент агентства , соответствующее постановление вынес Саткинский городской суд.

Напомним, г-на Степнова уличили в оплате казенными деньгами административных штрафов на сумму более 40 тысяч рублей, выписанных ему как должностному лицу за неудовлетворительное содержание дороги и неисполнение требований судебных приставов. По версии следствия, мэр выписал распоряжение о премировании ряда сотрудников администрации на необходимую сумму, а после выплаты премий забрал эти деньги у чиновников.

Градоначальник с самого начала отрицал свою вину. Не изменил он позицию и в суде. Однако все же был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, в течение 3 лет он не сможет занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах.

«Новый День – Челябинск» , и

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.12.16

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