В Троицке все школы закрыли на карантин

Публикации за 27.12.16

Еще в одном южноуральском городе начались досрочные школьные каникулы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», с 26 декабря в связи с интенсивным приростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты все школы Троицка.

Помимо отмены учебных занятий, на оперативном штабе было принято решение отменить новогодние праздники в учебных заведениях и учреждения дополнительного образования.

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Напомним, с 23 декабря в южноуральских больницах и социальных учреждениях введены карантинные мероприятия.

На досрочные каникулы отправились все школьники Магнитогорска, Коркино, Чебаркуля, часть учащихся в Копейске, Миассе и ряде районов.

Челябинск, Юлия Малецкая

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