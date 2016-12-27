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Публикации за 27.12.16

В Троицке все школы закрыли на карантин

В Троицке все школы закрыли на карантин

Еще в одном южноуральском городе начались досрочные школьные каникулы.

Как передает корреспондент агентства , с 26 декабря в связи с интенсивным приростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты все школы Троицка.

Помимо отмены учебных занятий, на оперативном штабе было принято решение отменить новогодние праздники в учебных заведениях и учреждения дополнительного образования.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, с 23 декабря в южноуральских больницах и социальных учреждениях введены карантинные мероприятия.

На досрочные каникулы отправились все школьники Магнитогорска, Коркино, Чебаркуля, часть учащихся в Копейске, Миассе и ряде районов.

Челябинск, Юлия Малецкая

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