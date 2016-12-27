В Троицке все школы закрыли на карантин

Еще в одном южноуральском городе начались досрочные школьные каникулы.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», с 26 декабря в связи с интенсивным приростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты все школы Троицка.
Помимо отмены учебных занятий, на оперативном штабе было принято решение отменить новогодние праздники в учебных заведениях и учреждения дополнительного образования.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Напомним, с 23 декабря в южноуральских больницах и социальных учреждениях введены карантинные мероприятия.
На досрочные каникулы отправились все школьники Магнитогорска, Коркино, Чебаркуля, часть учащихся в Копейске, Миассе и ряде районов.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 27.12.16
27 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Ученые рассказали, сколько осталось жить Земле. / Мэр одного из городов Южного Урала получил условный срок. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2016, РИА «Новый День»