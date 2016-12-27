В Сатке ревнивый бизнесмен расстрелял соперника

Публикации за 27.12.16

В Сатке предприниматель пытался убить знакомого, выстрелив ему в лицо из травматики.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступление произошло еще две недели назад.

По предварительным данным, 34-летний директор торговой компании решил «разобраться» с мужчиной, претендовавшим на сердце возлюбленной предпринимателя. Соперники встретились в автомобиле на парковке возле проходной комбината «Магнезит». В процессе беседы ревнивец достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо и предплечье.

30-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает «Vsatke.ru».

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Установить и задержать подозреваемого удалось только сейчас. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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