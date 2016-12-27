Челябинск остался без современных автобусов

Публикации за 27.12.16

МУП «Челябинский автобусный транспорт» вернул больше 30 автобусов лизинговой компании.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что муниципальный перевозчик может остаться без современных автобусов, в городе заговорили еще в августе, когда автобусный МУП отказался обслуживать маршрут №123, соединявший Копейск и Челябинск. Тогда в городском управлении транспорта подтвердили, что такая угроза есть, однако подчеркнули, что руководство предприятия еще не приняло решения по этому вопросу.

Как выяснилось, решение челябинских чиновников и не понадобилось. ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» подало в Московский арбитражный суд иск о возврате 15 низкопольных ЛиАЗов на газу, 15 обычных ЛиАЗов и 3 ГолАЗов в связи с не выполнением МУП ЧАТ обязательств по договору лизинга.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Суд вынес постановление об удовлетворении иска. При этом арбитражный управляющий Владимир Рождественский, назначенный судом после начала процедуры банкротства челябинского предприятия, просил исковое заявление отклонить. Но только потому, что изъятие автобусов должно, по его мнению, рассматриваться в деле о банкротстве.

Как стало известно сегодня, «Челябавтотранс» уже вернул лизинговой компании все 33 автобуса. В картотеке арбитражных дел также размещена информация об исполнении решения суда.

По данным портала «Автобусный транспорт», возвращенные автобусы составляли примерно пятую часть всего действующего подвижного состава челябинского перевозчика. Теперь на линии могут быть задействованы чуть больше 100 машин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.16

В Челябинской области подорожают билеты на электрички. / В Сатке ревнивый бизнесмен расстрелял соперника. / Челябинка отсудила у магазина 155 тысяч рублей за сломанную ногу на обледеневшем тротуаре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»