ЮУЖД отменяет ряд рейсов пригородных поездов

Публикации за 27.12.16

ЮУЖД изменило расписание электричек на новогодние каникулы.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, изменения вызваны тем, что некоторые из поездов курсируют по определенным дням недели, а в начале января эти дни будут праздничными.

Так, с 1 по 8 января отменяются рейсы пригородного поезда Полетаево-1– Челябинск. Кроме того, с маршрута будут сняты две электрички Челябинск – Златоуст.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Со 2 по 6 января отменяются рейсы поездов по таким популярных направлениям, как Челябинск – Еманжелинск, Челябинск – Шумиха, Челябинск – Каясан.

2 января отменяются рейсы пригородного поезда Костанай – Троицк.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.16

Челябинск остался без современных автобусов. / В Челябинской области подорожают билеты на электрички. / В Сатке ревнивый бизнесмен расстрелял соперника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»