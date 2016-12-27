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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

ЮУЖД отменяет ряд рейсов пригородных поездов

ЮУЖД отменяет ряд рейсов пригородных поездов

ЮУЖД изменило расписание электричек на новогодние каникулы.

Как сообщили агентству в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, изменения вызваны тем, что некоторые из поездов курсируют по определенным дням недели, а в начале января эти дни будут праздничными.

Так, с 1 по 8 января отменяются рейсы пригородного поезда Полетаево-1– Челябинск. Кроме того, с маршрута будут сняты две электрички Челябинск – Златоуст.

«Новый День – Челябинск» , и

Со 2 по 6 января отменяются рейсы поездов по таким популярных направлениям, как Челябинск – Еманжелинск, Челябинск – Шумиха, Челябинск – Каясан.

2 января отменяются рейсы пригородного поезда Костанай – Троицк.

Челябинск, Виктор Елисеев

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