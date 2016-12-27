ЮУЖД отменяет ряд рейсов пригородных поездов

ЮУЖД изменило расписание электричек на новогодние каникулы.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, изменения вызваны тем, что некоторые из поездов курсируют по определенным дням недели, а в начале января эти дни будут праздничными.
Так, с 1 по 8 января отменяются рейсы пригородного поезда Полетаево-1– Челябинск. Кроме того, с маршрута будут сняты две электрички Челябинск – Златоуст.
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Со 2 по 6 января отменяются рейсы поездов по таким популярных направлениям, как Челябинск – Еманжелинск, Челябинск – Шумиха, Челябинск – Каясан.
2 января отменяются рейсы пригородного поезда Костанай – Троицк.
Челябинск, Виктор Елисеев
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