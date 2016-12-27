На Южном Урале завершился осенний призыв: число уклонистов снижается, альтернативщиков – растет

Публикации за 27.12.16

В Челябинской области завершилась осенняя призывная кампания.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», государственное задание удалось выполнить на 100%. Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата области Александр Чернышев сообщил, что в ряды вооруженных сил направлено 3 тысячи 719 новобранцев.

По традиции большая часть призывников – около 2 тысяч – будут служить в сухопутных войсках. В ряды национальной гвардии направили около 450 человек, в воздушно-космические силы – 350, в ракетные войска – 206. Еще 62 человека отправились на Черноморский и Тихоокеанский флот.

Небольшое число южноуральцев будут служить в войсках МЧС и частях радиационно-химической защиты.

Кроме того, 15 парней из Челябинской области пройдут срочную службу в президентском полку. Еще 6 человек отравились в научные роты в Сергиев Посад (12-ая научная рота) и Санкт-Петербург (7-ая рота – Военная академия связи).

Из общего числа южноуральских призывников около 20% имеют высшее образование.

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Начальник отдела по работе с гражданами областного военкомата отметил, что немного выросло число желающих пройти альтернативную гражданскую службу. Так, в 2013 году поступило 27 заявлений, в 2014 – 30, в 2015 – 36, а в текущем году уже 50. Почти 70% «альтернативщиков» в качестве основания указывают принадлежность к религиозным организациям таким как, «Свидетели Иеговы», «Общество сознания Кришны», «Церковь евангельских христиан баптистов».

Напомним, альтернативная служба почти в 2 раза длиннее военной – 21 месяц в государственных учреждениях и 18 месяцев на оборонных предприятиях.

Александр Чернышев отметил, что в последние годы наметилась тенденция по сокращению числа уклонистов. Так, осенью 2013 года на призывные комиссии не явились 124 человека, 2014-го – 114, 2015-го – 58. В осеннюю кампанию 2016 года зафиксировано 45 уклонистов: 37 не пришли на комиссии, 8 – на отправку в войска. В настоящее время на этих людей оформляются документы для передачи в правоохранительные органы.

«Сокращение числа уклонистов в первую очередь связано с тем, что согласно законодательству, те ребята, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, при достижении 27 лет военный билет не получают, получают справку. А с этой справкой устроиться на работу, особенно в силовые структуры, очень проблематично, вернее невозможно», – подчеркнул начальник отдела по работе с гражданами областного военкомата.

Челябинск, Юлия Малецкая

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