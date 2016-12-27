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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

Златоустовский школьник порезал отца из-за ненависти к музыке

Златоустовский школьник порезал отца из-за ненависти к музыке

Южноуральские следователи установили причину кровавого конфликта между 12-летним школьником и его отцом.

Как уже сообщал , инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел вечером 22 декабря в Златоусте.

В больницу был доставлен мужчина с проникающим ранением брюшной полости. Выяснилось, что горожанина ударил ножом 12-летний сын.

По предварительным данным пресс-службы СУ СК России по Челябинской области, кровавый конфликт между родственниками произошел из-за нежелания школьника ходить на занятия в музыкальную школу.

Известно, что мужчина, настаивавший на том, чтобы сын учился музыке, сам работает педагогом в этом учебном заведении.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Малецкая

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