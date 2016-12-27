Эхо «Боярышника»: на Южном Урале возбудили 10 уголовных дел на продавцов алкоголя и лосьонов

Публикации за 27.12.16

В Челябинской области возбуждено 10 уголовных дел по фактам продажи нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Как сообщили агентству «Новый День» в ГУ МВД России по региону, с 14 по 24 декабря полицейские провели более 2 тысяч проверок предприятий розничной и оптовой торговли. В результате из незаконного оборота было изъято около 87 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей жидкости с признаками подделки. За торговлю без лицензии, нарушение правил продажи и реализацию спиртного несовершеннолетним было составлено 1 тысяча 270 административных протоколов.

Кроме того, возбуждено 10 уголовных дел по фактам незаконного предпринимательства, продажи спиртного подросткам, производства, хранения или сбыта продукции, не отвечающих требованиям безопасности, а также по фактам изготовления, сбыта поддельных акцизных марок или знаков соответствия либо их использование.

Так, в Магнитогорске в ходе рейда в гараже на территории частного сектора было обнаружено и изъято 4,5 тысячи бутылки контрафактного алкоголя на сумму свыше 1 миллиона рублей.

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Всего в Магнитогорске в торговых точках и на складах города изъято более 120 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции, маркированной поддельными акцизными и федеральными специальными марками известных брендов винно-водочных изделий. В отношении предпринимателей возбуждены уголовные дела.

За период антиалкогольного рейда было изъято около 445 тысяч единиц спиртосодержащей лекарственной, парфюмерно-косметической и бытовой продукции.

Все образцы изъятой продукции направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Челябинской области для проведения исследования на наличие смертельно-опасных веществ, в том числе метилового спирта. По результатам исследований будут приняты процессуальные решения.

Напомним, в Иркутске в результате массового отравления концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метанол, скончались 74 человека. Еще 48 горожан были госпитализированы.

Следователи ведут расследование уголовного дела по факту производства, хранения, сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). На данный момент задержано 13 человек – распространителей ядовитого средства. Большая часть из них женщины-продавцы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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