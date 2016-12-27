Жительница Златоуста зарезала мужа на собственной свадьбе

Публикации за 27.12.16

В Златоусте многодетная мать зарезала мужа в день регистрации официального брака.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», семейная трагедия разыгралась поздним вечером 24 декабря в квартире дома по улице Бориса Ручьева.

В этот день пара златоустовцев, прожившие вместе 7 лет, официально зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а вечером в кругу друзей и родственников праздновали свадьбу. В ходе застолья между молодоженами вспыхнул конфликт. По некоторым данным, муж потребовал вернуть сдачу с суммы, которую он дал жене на праздничные покупки. Супруга настаивала, что у нее деньги будут целее. В результате последнее слово осталось за женщиной: она схватила нож и вонзила в теперь уже законного супруга. Мужчина скончался от потери крови до приезда скорой помощи.

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По факту убийства возбуждено уголовное дело. Женщину, признавшую свою вину, не стали отправлять под стражу, поскольку она растит трех детей 11, 3 и 2 лет. Двое младших были совместными с погибшим супругом.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

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