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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

На Южном Урале в армию отправили призывника с одной почкой

На Южном Урале в армию отправили призывника с одной почкой

Одного-двух южноуральских призывников ежегодно возвращают со срочной военной службы по состоянию здоровья.

Как передает корреспондент агентства , по итогам осенней призывной кампании в Челябинской области отсрочки от службы в армии получили 7 тысяч 741 человек, большинство по состоянию здоровья.

Кроме того, 2 тысячи 858 южноуральцев были освобождены от призыва в мирное время и сразу получили военный билет.

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По словам начальника отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александра Чернышева, основными болезнями, препятствующими прохождению службы, являются заболевания системы кровообращения – почти 21%, органов дыхания – 11%, органов пищеварения – 9%.

По мнению Чернышева, говорить о том, что военкоматы отправляют в войска больных ребят «немного необоснованно».

Так, после весенней кампании в текущем году по состоянию здоровья из рядов вооруженных сил вернули одного призывника. Больше «возвратов» пока не было. По словам представителя регионального военкомата, ежегодно со срочной службы возвращают лишь одного-двух южноуральцев, о заболеваниях которых во время призыва никто не догадывался.

«Призвался мальчик, состояние здоровье А (годен к военной службе без ограничений – прим. ), в медицинских книжках ничего не было. Он сам не знал, и мама даже не знала, а у него не было одной почки. Когда в войсках от нагрузки прихватило, провели обследовании и выявили, что почки нет. У нас же нет приборов, чтобы проверить, все ли органы на месте», – сообщил Александр Чернышев.

Отметим, этой осенью областная призывная комиссия рассмотрела 426 обращений молодых людей, не согласных с решениями муниципального уровня. В результате 242 человека все-таки добились отсрочки. Большинство из них также имеют проблемы со здоровьем.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.12.16

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