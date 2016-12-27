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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

Вместо почки: южноуральская пенсионерка будет 6 лет отдавать банку почти половину пенсии

Вместо почки: южноуральская пенсионерка будет 6 лет отдавать банку почти половину пенсии

В Челябинской области банк «простил» пенсионерке, пытавшейся продать почку, половину долга: теперь она должна не половину, а четверть миллиона рублей.

Как передает корреспондент , несколько лет назад пожилая жительница Коркино взяла в кредит 60 тысяч рублей в одном из банков на ремонт и остекление балкона. Однако из-за болезни женщина ушла с работы, и как следствие не смогла расплатиться с долгом. В банке клиентку убедили перекредитоваться, в результате всех операций долг вырос до 470 тысяч рублей.

Пожилую женщину атаковали коллекторы, угрожая жизни и здоровью. В довершение вымогатели расстреляли окна должницы.

В итоге дама, получающая пенсию в 8,5 тысяч рублей, решила продать почку, разместив объявление в Интернете.

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После того как эта вопиющая история стала достоянием общественности, а действиями коллекторов заинтересовались правоохранительные органы, давление на женщину прекратилось.

Кроме того, банк «простил» должнице почти половину суммы – были аннулированы штрафы и убытки финансовой организации в размере более 240 тысяч рублей.

Оставшуюся сумму пенсионерке нужно будет погашать по новому графику с 1 января 2017 года: 3 тысячи рублей в месяц до 2022 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

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