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Челябинск

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Публикации за 27.12.16

По факту гибели трех детей на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели трех детей на пожаре в Челябинской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели детей на пожаре в южноуральской деревне возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал , трагедия произошла ночью 24 декабря в одном из частных домов деревни Михайловка Карталинского района.

По предварительным данным, мать пошла к соседке, оставив спящих детей без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила дом, охваченный огнем. Девочки 1 года, 4 и 6 лет погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Новый День – Челябинск» , и

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных лиц, – сообщили в следственном управлении. – В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления».

Челябинск, Виктор Елисеев

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