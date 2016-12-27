Телеканалу «Звезда» грозит солидный штраф за слишком громкую рекламу

Публикации за 27.12.16

Южноуральские антимонопольщики признали рекламу на телеканале российских военных слишком громкой.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба зафиксировала факт превышения уровня громкости звука рекламы над средним уровнем громкости звука прерываемого многосерийного фильма на телеканале «Звезда». Это первое подобное решение регионального управления надзорного ведомства.

Запись дорекламного периода, самой рекламы и пострекламной трансляции специалисты Челябинского УФАС сделали в марте нынешнего года. Она была изучена в Федеральной антимонопольной службе на программно-аппаратном комплексе «АСК-громкость». Проведенный анализ показал, что уровень громкости рекламы превышает средний показатель громкости звука прерываемой телепрограммы на 1-3,6 децибела.

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В результате Челябинское УФАС признало телерадиокомпанию «Звезда» нарушившей законодательство о рекламе. Будет возбуждено административное производство. За нарушение компании грозит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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