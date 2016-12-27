В Челябинске открылся главный ледовый городок (ФОТО)

Публикации за 27.12.16

На площади Революции в Челябинске открылся ледовый городок. На этот раз он посвящен чемпионату России по фигурному катанию, проходившему в Челябинске на прошлой неделе.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в честь этого события на территории городка кроме традиционных Деда Мороза и Снегурочки установили огромные ледяные коньки и символы чемпионата – пингвинов Акселя и Искорку.

Всего построили 25 фигур и 7 горок. По словам авторов проекта, все горки технологически и функционально отличаются: «Тодес» напомнит катание в трубе как в аквапарке, «Змейка» – прямая с легкими волнами, «Пируэт» – круговая горка.

Для малышей сделали две горки с прямым и круговым скатом, а также воронку.

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На строительство городка ушло около 2 тысяч кубометров льда. Стоимость проекта составила 10 миллионов рублей. Кроме непосредственного строительства в эту сумму входит иллюминация, праздничные мероприятия, охрана, уборка и демонтаж городка.

Челябинск, Евгений Полак, Юлия Малецкая

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