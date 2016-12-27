Педофил из Таджикистана три года насиловал челябинскую школьницу

Публикации за 27.12.16

В Челябинске безработный из Таджикистана три года насиловал племянницу жены.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», свои преступления педофил совершал с 2013 по 2016 год в Калининском районе Челябинска.

Девочка жила с ним в одной квартире, так как жена мужчины, приходившаяся ребенку тетей, взяла над ней опекунство. Пока супруга была на работе, мужчина приставал к юной родственнице. Впервые это произошло, когда девочке было 11 лет.

По словам следователей, школьница скрывала домогательства педофила, так как боялась, что об этом узнает бабушка и у нее не выдержит сердце. Лишь после смерти старушки она пожаловалась на приставания тетиного мужа подруге, убедившей ее обо всем рассказать взрослым.

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Насильник категорически отрицал свою вину, но не смог пройти проверку на полиграфе. В дальнейшем психиатрическая экспертиза выявила у него расстройство сексуальных предпочтений в форме педофилии. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе. В ближайшее время следователи планируют передать материалы уголовного дела и обвинительное заключение в прокуратуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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