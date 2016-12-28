На Южном Урале пассажир поезда порезал полицейского

Публикации за 28.12.16

В Челябинской области пьяный пассажир поезда напал с ножом на сотрудника транспортной полиции.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, инцидент произошел 25 декабря около 02:40 минут по местному времени в вагоне пассажирского поезда «Уфа – Новый Уренгой».

По версии следствия, житель Башкирии перебрал со спиртным и принялся нецензурно ругаться. Обеспокоенные проводники вызвали транспортную полицию. Когда прибывший полицейский попытался урезонить пьяного дебошира, тот ударил его перочинным ножом в лицо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Допрошены подозреваемый, потерпевший, свидетели, проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.12.16

В Челябинске медцентр поймали на незаконной выдаче «водительской» справки наркобольному. / В Копейске будут судить чертову дюжину «черных» риелторов, обманувших 30 человек. / Предприятие группы ММК освоило производство ножей для дорожной техники из сталей MAGSTRONG. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2016, РИА «Новый День»